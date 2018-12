L'ha annunciato ieri in sala stampa: Aurelio De Laurentiis non seguirà di persona il Napoli né a Milano con l'Inter né in casa con il Bologna. Il patron azzurro, infatti, è in partenza per gli Stati Uniti e tornerà soltanto nel 2019 con il doppio obiettivo - scrive l'edizione odierna de Il Mattino - di superare gli ottavi di finale di Coppa Italia con il Sassuolo e poi concentrarsi sul mercato.