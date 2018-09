Napoli, Diawara in vantaggio su Hamsik. Ballottaggio Verdi-Callejon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime di formazione in casa Napoli, in vista del match di domani sera contro la Sampdoria. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport resta vivo il ballottaggio tra Hamsik e Diawara per il ruolo di regista, con il giovane guineano leggermente favorito. Per l'attacco ha preso quota anche la candidatura di Verdi per il ruolo di ala destra, ma l’equilibrio tattico che garantisce Callejon lascia un legittimo margine di dubbio sul fatto che Ancelotti si arrischi a far esordire dal 1’ l’ex bolognese proprio al posto dello spagnolo.