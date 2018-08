Napoli, Diawara scalpita: vivo il ballottaggio con Hamsik per la Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande concorrenza a centrocampo, e non solo, per il Napoli di Carlo Ancelotti. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Amadou Diawara insidia Marek Hamsik per una maglia da titolare in cabina di regia. Ballottaggio vivo tra i due, anche se il capitano resta favorito dopo essere partito titolare anche nelle prime due giornate di campionato.