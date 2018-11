© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dieci giorni per rivedere Simone Verdi. Secondo quanto riferito da Il Mattino, sono questi i tempi di recupero stimati per il fantasista del Napoli, vittima di una distorsione alla caviglia sinistra. Da escludere la sua disponibilità per la sfida di domenica pomeriggio contro il Chievo, in fortissimo dubbio anche la sua presenza per il match di Champions contro la Stella Rossa. Non preoccupa Younes, anche lui con problemi alla caviglia: soltanto posticipato il suo rientro a pieno titolo nei ranghi della squadra.