Napoli, distorsione alla caviglia per Mario Rui: in forte dubbio per Udine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per Mario Rui. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il terzino portoghese si è fermato durante l’allenamento di oggi per una distorsione alla caviglia. L’ex Empoli è fortemente in dubbio per il match di Udine: a sostituirlo, in caso di forfait, sarebbe nuovamente Maggio, con Hysaj dirottato a sinistra.