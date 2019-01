© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Definito il programma del Napoli per i prossimi giorni, con la formazione di mister Carlo Ancelotti che dovrà sfidare il Milan a San Siro sabato sera per il campionato e poi di nuovo martedì per la Coppa Italia. La squadra azzurra partirà venerdì pomeriggio per la Lombardia, per rientrare a Napoli subito dopo la gara e tornare nei pressi di San Siro nella giornata di lunedì. Tramontata dunque la possibilità che il Napoli resti a Milano fino a dopo la partita di coppa, come rivelato da TV Luna.