Napoli, firmata convenzione per il San Paolo con il Comune

Fonte: tuttonapoli.net

Firmato l’accordo tra il Comune di Napoli e la SSC Napoli per l’annualità 2015-16 (non ancora regolarizzata) sulle basi della vecchia convenzione. Ma soprattutto c’è l’intesa tra il Municipio e il Club per la firma sulla nuova convenzione, che però dovrà passare in consiglio comunale. La firma e la discussione sulla nuova convenzione - riporta tuttonapoli.net - è avvenuta poco fa a Palazzo San Giacomo dove si è recato il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis. La nuova convenzione dovrà prima passare in consiglio comunale prima di poter essere firmata dalle parti, ma il club pare soddisfatto della bozza di convenzione scritta dal Comune. E non solo. Il patron azzurro ha anche dato la sua disponibilità a partecipare alle prossime riunioni delle commissioni del consiglio comunale nelle quali verranno delineati gli ultimi dettagli sulla convenzione. Nella bozza scritta dal Comune qualche settimana fa si trattava di 900mila euro annui per 5 anni più altri 5 rinnovabili. Inoltre potrebbe anche essere rivista la posizione debitoria del club che deve saldare, dopo aver trovato oggi l’accordo per l’annualità 2015-16 sulle cifre della vecchia convenzione, le annualità 2016-17 e 2017-18 durante le quali il club ha utilizzato l’impianto senza convenzione e con servizio a domanda individuale. Il Comune vanta, per queste annualità 1.972.323,25 euro per il 2016-17 e 2.500.921,69 per il 2017-18 e aveva avviato le pratiche per la messa in mora. Ora, però, si potrebbero delineare situazioni diverse e trovare un accordo anche per le due annualità durante il lavoro da svolgersi in commissione e in consiglio comunale per la nuova convenzione.