Napoli, gli infortunati: Meret a disposizione, Younes e Ghoulam a novembre

Alex Meret dovrebbe rientrare tra i convocati già per il match di sabato prossimo contro l'Udinese, mentre per Faouzi Ghoulam e Amin Younes bisognerà attendere almeno fino a novembre. Il punto sull'infermeria in casa Napoli lo fa l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Ancelotti stia osservando attentamente i tre infortunati, ormai prossimi al rientro.