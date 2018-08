Napoli, gli infortunati: Meret, Ghoulam e Younes rientrano a ottobre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Si attendono i rientri di Alex Meret, Faouzi Ghoulam e Amin Younes, fermo da diverso tempo e per motivi differenti. Per loro, si legge, il rientro è previsto entro la fine del mese di settembre, inizio ottobre. Una bella notizia per Ancelotti che potrà contare su tre pedine fondamentali della propria rosa.