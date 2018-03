Napoli, Hamsik a riposo 7-10 giorni: difficile che si sia con il Sassuolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marek Hamsik molto probabilmente non sarà a disposizione di Maurizio Sarri per la partita contro il Sassuolo. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli lo slovacco, che si è operato ieri alle tonsille, è tornato a casa ma dovrà restare a riposo per 7-10 giorni e per questo quasi certamente non ci sarà contro i neroverdi. Oltre all'operazione il capitano azzurro è ancora alle preso con l'affaticamento muscolare che lo ha messo ko nella sfida contro il Genoa prima della sosta.