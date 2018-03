Napoli, Hysaj infortunato: nel tardo pomeriggio gli esami strumentali

L'infortunio rimediato ieri sera da Elseid Hysaj tiene banco in casa Napoli. Il Mattino, nella sua edizione online, fa sapere che solo gli esami strumentali in programma nel tardo pomeriggio a Castel Volturno potranno svelare con esattezza l'entità del problema al ginocchio destro, accusato dall'esterno in occasione dell'amichevole di ieri sera tra Albania e Norvegia. Dagli ambienti della selezione albanese, però, filtra l'impressione che non si tratti di un infortunio grave per il terzino ex Empoli.