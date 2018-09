Napoli, i convocati di Ancelotti: c'è Zielinski, out Ghoulam

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della sfida di questo pomeriggio, Napoli-Fiorentina alle ore 18 al San Paolo, per l'anticipo della quarta giornata di Serie A, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha reso nota la lista dei convocati per la sfida ai viola. Recuperato Zielinksi, a dispetto dei problemi avuti con la Polonia, ancora out Ghoulam e naturalmente Chiriches, infortunatosi proprio nell'ultima settimana.

Portieri: Ospina, Karnezis, D'Andrea.

Difensori: Hysaj, Malcuit, Koulibaly, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Albiol.

Centrocampisti: Diawara, Hamsik, Rog, Allan, Zielinski, Fabian.

Attaccanti: Ounas, Callejon, Verdi, Insigne, Milik, Mertens