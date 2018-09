Napoli, i convocati di Ancelotti: Ounas out per affaticamento

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il "lunch match" contro il Torino di domenica alle ore 12.30 all'Olimpico per la quinta giornata di Serie A.

La squadra, sul campo 3, ha svolto attivazione a secco in avvio. Di seguito la rosa, divisa in due gruppi, è stata impegnata in una seduta di possesso palla. Di seguito lavoro tecnico e partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo. Ounas non è tra i convocati per un leggero affaticamento.

I convocati:

Portieri - Ospina, Karnezis, D'Andrea.

Difensori - Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Hysaj.

Centrocampisti - Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski.

Attaccanti - Verdi, Mertens, Callejon, Milik, Insigne.