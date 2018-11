Napoli, Corr. Mezzogiorno: turnover contro l'Empoli: previsti otto cambi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli si prepara alla sfida contro l'Empoli, valida per l'undicesimo turno di Serie A. In vista di domani sera al San Paolo - scrive il Corriere del Mezzogiorno in edicola questa mattina - contro i toscani tornerà il turn-over, previsti otto cambi, con Maksimovic al posto di Albiol, Malcuit e Hysaj sulle fasce, Rog e Diawara in mediana, Zielinski a sinistra e la coppia Milik-Mertens in attacco.