Napoli, lady Mertens chiude alla Cina: "Troppo lontano, Dries mi capisce"

Dries Mertens in Cina? Il suo nome è stato più volte accostato a quest'ipotesi, sempre rigettata in primis dal calciatore per questioni personali. A spiegar meglio la situazione è Kat Kerkhofs, compagna dell'attaccante del Napoli, intervistata dalla stampa belga: "Prendo tanti aerei, facciamo avanti e indietro tra Belgio e Napoli. Fortunatamente Napoli non è lontana, io e Dries parliamo spesso di questo. La Cina sarebbe molto più lontana, troppo difficile per me e lui lo capisce. Ci ho messo tanto a costruire una carriera".