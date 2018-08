Napoli, Iezzo: "Karnezis giochi col Milan. Reina? Donnarumma è titolare"

© foto di Federico De Luca

Gennaro Iezzo, ex azzurro, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Karnezis viene da un’ottima prova a Roma ed è giusto che venga confermato. È stato massacrato ingiustamente, incappare in qualche errore nelle partite estive, che non contano nulla, può capitare a chiunque. Donnarumma? A Milano giocherà sempre lui, Reina si farà trovare pronto quando necessario. Per me il Napoli ha sbagliato a farsi scappare lo spagnolo, che poteva essere importante anche per assistere la crescita di Meret”.