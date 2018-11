Napoli, il punto sugli infortunati: Ghoulam verso il rientro

Ultime notizie da casa Napoli, dove ci sono tre giocatori in dubbio per la partita di domani sera contro l'Empoli: Ounas, Luperto e Verdi. Sarà decisiva la rifinitura di questa mattina per capire se avranno risolto i loro problemi muscolari. A fare il punto sugli infortunati è l'edizione odierna di Tuttosport. Meret e Younes, invece, sono pronti, ma rientreranno solo dopo la sosta. Ghoulam potrebbe giocare uno spezzone di partita anche domani, un anno e un giorno dopo il primo infortunio. Se ne parlerà a marzo, invece, per il rientro di Chiriches.