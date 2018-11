Napoli, in dubbio la presenza di Mertens contro il Genoa

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' incerta la presenza di Dries Mertens a Genova per la sfida tra Genoa e Napoli. Come sottolinea il 'Corriere dello Sport', la situazione dell'attaccante belga - che ieri s'è sottoposto a risonanza per la lieve distorsione alla spalla rimediata durante la sfida col PSG - verrà monitorata giorno dopo giorno. Ad oggi la convocazione è in dubbio, così come incerta è la sua presenza per i prossimi impegni della sua nazionale.