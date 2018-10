Napoli, Insigne a riposo contro l'Empoli: tocca a Mertens con Milik

Dopo le anticipazioni di ieri, è arrivata l'intervista integrale di Cristiano Ronaldo a France Football. Come al solito, quando parla, il portoghese crea notizia, scalpore e cattura l'attenzione di tutti. Tuttojuve.com ha tradotto la sua intervista, dove ha toccato tutti i temi più...

Juventus, per Emre Can rientro previsto a fine novembre

Lazio, regia in infermeria: nuovo stop per Badelj. Leiva vede il Milan

Roma, De Rossi lontanissimo da Firenze ma non dovrà operarsi

Al via primo consiglio Figc era Gravina

Roma, De Rossi out contro la Fiorentina: Di Francesco pensa a Coric

Roma, Pastore e Kluivert verso il rientro. Nessuna lesione per Manolas

Juve, Mandzukic in gruppo. Differenziato per Bernardeschi e Chiellini

Germania-Italia femminile, le convocate: esordio per Serturini e Bursi

Rivaldo: "Solari non è pronto, non durerà a lungo al Real"

Genoa, i convocati per il Milan: out Marchetti e Favilli

Moratti: "Campionato non chiuso. Deluso dalla Roma"

Lorenzo Insigne potrebbe riposare contro l'Empoli. Tutti i principali quotidiani oggi in edicola spiegano che, venerdì sera, Ancelotti potrebbe concedere un turno di riposo ad Insigne per dare spazio alla coppia Mertens-Milik che, invece, fino a questo momento, si è sempre alternata giocando pochissime volte insieme. E' accaduto a Udine, ma senza fortuna. Venerdì chissà.

