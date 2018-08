Napoli, Insigne e Hamsik non al top: colpa della preparazione più dura

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli aspetta Lorenzo Insigne e Marek Hamsik dopo un inizio di torneo vincente ma con non poche difficoltà. I due stanno patendo il cambio di metodologia di allenamenti, perché rispetto a Sarri, Ancelotti ha varato un programma con maggiore lavore atletico. Nelle prossime settimane, Carletto cercherà di riportare i due a un livello di forma ottimale, ovviamente sfruttando la sosta, ma senza dimenticare che contro la Sampdoria, per gli azzurri, sarà la prova del nove per capire se la crescita di squadra è sulla buona strada. A riportarlo è Tuttosport.