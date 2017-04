Napoli, Insigne: "Speriamo in acquisti importanti per alzare l'asticella"

Così ai microfoni di Sky Sport.

© foto di www.imagephotoagency.it

“Nuovi orecchini dopo il rinnovo? No, sono sempre gli stessi”. Inizia con un sorriso l’intervento di Lorenzo Insigne ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo dell’Inter: “Felici per la prestazione della squadra e per il risultato. Abbiamo sprecato qualche ripartenza ma siamo comunque riusciti a portare a casa questi tre punti. Noi pensiamo solo a giocare, per giocarcela il prossimo anno spero che restino tutti e che la società faccia acquisti importanti che ci permettano di alzare ancora l’asticella. Ora dobbiamo pensare ad arrivare al secondo posto, lotteremo fino alla fine. Mertens? Spero che rimanga, per vincere qualcosa di importante abbiamo bisogno di tutti. Il mio rinnovo è stato un segnale da parte della società di trattenere i giocatori migliori, spero che accada lo stesso anche con lui perché ha dimostrato sul campo di essere un grande calciatore. Sono fiero di indossare questa maglia e di prendere la fascia quando esce Hamsik. Io cerco sempre di dare il massimo e mi farò ammazzare per il Napoli, spero che i tifosi mi stiano sempre vicini ed io cerco di ripagarli”.