Napoli, Jorginho: "Siamo stati caricati in modo incredibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il suo profilo Instagram, il regista del Napoli Jorginho è tornato sulla vittoria conquistata ieri all'Allianz Stadium contro la Juventus: "Grandissima vittoria. Una vittoria per il popolo napoletano che ci ha caricato in una maniera incredibile, che possiate stare al nostro fianco così in qualsiasi momento", ha scritto l'italo-brasiliano.