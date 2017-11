Napoli, Jorginho: "Tanta amarezza, potevamo farlo noi il 3-2"

Risultato finale: Napoli-Manchester City 2-4.

Il centrocampista del Napoli Jorginho parla ai microfoni di Premium Sport dopo la sconfitta con il Manchester City: “C’è amarezza nel perdere una partita così, abbiamo giocato bene e li abbiamo messi in difficoltà. Da una chiara palla gol per il nostro 3-2 è partito loro contropiede vincente. Calcio è questo e dobbiamo accettarlo. Dobbiamo imparare questa lezione per le prossime sfide.”