Napoli, Koulibaly può rientrare a Castelvolturno in anticipo

Il Senegal non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Burkina Faso, complicandosi enormemente la strada per il Mondiale. In campo Koulibaly che però ha lasciato nel finale i suoi in dieci per somma di ammonizioni: non sarà dispiaciuto Sarri che potrà accogliere in anticipo il difensore che salterà la partita di martedì e farà ritorno a Castelvolturno.