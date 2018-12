Napoli, l'ex Bagni su Liverpool: "Ancelotti sa che servirà coraggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso Canale 8, l'ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni s'è espresso sulla gara di Anfield che attende martedì il Napoli. "Gara delicata? Ancelotti ne ha fatte più di me di questa importanza e sa che c'è bisogno di coraggio. La timidezza può costare molto. L'avversario capisce dopo pochi minuti che partita sarà, la soggezione è immediata e devi metterli subito in soggezione. Io ricordo a Madrid, erano altri tempi, ma le intimidazioni erano prima ancora di scendere in campo. Ora è cambiato tutto, ma l'ambiente devi batterlo caratterialmente. Se giochi in modo passivo, non c'è niente da fare: sei perdente", ha detto.