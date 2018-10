Napoli, l'ex Bruscolotti: "Ospina? Eccellente anche coi Reds"

Beppe Bruscolotti, storico ex capitano del Napoli, ha parlato della formazione partenopea attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss. "Ospina ha effettuato delle parate spettacolari, mi fa piacere la sua crescita visto che all’inizio c’era stata qualche perplessità. Anche col Liverpool è stato eccellente con quelle uscite. Dopo l’amarezza di Torino mi aspettavo una reazione importante, ma nessuno si aspettava che addirittura i ragazzi riuscissero a non far mai tirare in porta i Reds”, le sue parole.