Napoli, l'ex capitano Montervino: "Sarà dura conquistare 12 punti"

© foto di Federico De Luca

Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Radio Marte, l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino s'è così espresso sul duello Scudetto: "Domenica ho visto la Juventus pesante sulla gambe, poco brillante, come se l'eliminazione dalla Champions avesse lasciata il segno. Mi auguro che la partita di domenica scorsa possa rivelarsi determinante. Sono certo che la Juve perderà qualche punto, ma per il Napoli non è semplice farne 12".