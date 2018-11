Napoli, l'ex capo della cantera Betis: "Fabian soffiato a Real e Barça"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha conquistato prima la dirigenza del Napoli, ora Carlo Ancelotti lo sta schierando con continuità e senza esitazioni tra campionato e Champions League. Fabián Ruiz s'è già adattato al calcio italiano e s'è fatto conoscere ai tifosi azzurri e agli appassionati della Serie A. A parlare dell'ex Betis ci ha pensato Miguel Valenzuela, direttore della cantera dei biancoverdi di Siviglia dal 1986 al 2012. "Era chiaro che il suo destino fosse in prima squadra. Debuttò a 19 anni e alla terza partita si convertì immediatamente in un giocatore chiave, imprescindibile. Ma non ne avevamo dubbi. Ritengo che possa ripetere il cammino fatto da Dani Ceballos, che passò dall’Under 21 alla Nazionale maggiore immediatamente. Fabián rientra perfettamente nella filosofia di gioco di Luis Enrique, se avrà spazio e continuità a Napoli a mio avviso lo convocherà molto presto. Ruolo ideale? Può giocare ovunque, ma se dovessi sceglierne uno dico centrocampista nel ‘doble pivote’ in un 4-2-3-1. Davanti alla difesa, ma con libertà di movimento: lì esalterebbe le sue doti ‘box to box'. E' considerato, senza alcun dubbio, uno dei migliori talenti del calcio spagnolo ed era nel mirino di Real e Barcellona, ve lo posso assicurare. Se non lo avesse preso il Napoli, sono assolutamente certo che oggi giocherebbe in uno di questi due club: non immaginate la quantità di telefonate che abbiamo ricevuto per lui nel corso degli anni. Ripeto, era l’anima del Betis nonostante la sua giovane età e per questo Setien ha fatto di tutto per convincerlo a restare almeno un’altra stagione. Forse gli avrebbe fatto bene, e tra un anno sarebbe finito al Madrid o al Barça. Ma vedo che a Napoli si sta già imponendo”, ha detto Valenzuela attraverso Tuttonapoli.net.