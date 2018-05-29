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Napoli, l'ex Carbone: “Emozionato dal S.Paolo, un piacere conoscere Insigne”

31.05.2018 00:26 di Marco Frattino  Twitter:    articolo letto 1266 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Benny Carbone, vice di Walter Zenga al Crotone retrocesso in serie B all'ultima giornata dopo la sconfitta contro il Napoli, ha dedicato un meraviglioso messaggio su Instagram alla sua ex squadra e a Lorenzo Insigne. Questo il testo del messaggio: "Quanta emozione tornare in quel campo, sembra ieri ma sono passati 25 anni. Lì dove ogni partita giocata era un successo, ogni gol una rivincita e ogni fischio una carica. Sono ritornato professionalmente da avversario e devo dire che anche questa volta Napoli mi hai lasciato senza parole, il calore del pubblico è rimasto lo stesso spettacolo di allora. Ho avuto il piacere di incontrare e conoscere Lorenzo Insigne, un campione nel campo, ma soprattutto nella vita. Guardandoti giocare mi hai onorato e riportato indietro nel tempo, quanto sarebbe stato bello giocare in questo Napoli! 'Fare assist è un'arte...' hai ragione Lorenzo è per questo che con esperienza posso dirti: in bocca al lupo artista per la Nazionale", il testo.

20/05/2018 Quanta emozione tornare in quel campo , sembra ieri ma sono passati 25 anni ... lì dove ogni partita giocata era un successo , ogni goal una rivincita ed ogni fischio una carica . Sono ritornato professionalmente da avversario ,e devo dire che anche questa volta @officialsscnapoli mi hai lasciato senza parole, il calore del pubblico è rimasto lo stesso spettacolo di allora ...ho avuto il piacere di incontrare e conoscere @lorinsigneofficial , un campione nel campo , ma soprattutto nella vita ...guardandoti giocare mi hai onorato e riportato indietro nel tempo , quanto sarebbe stato bello giocare in questo #napoli ! "Fare assist è un'arte..." hai ragione @lorinsigneofficial è per questo che con esperienza posso dirti : in bocca al lupo artista per la #nazionale @azzurri #💙💙 #azzurri #lorenzoinsigne

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