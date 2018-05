Napoli, l'ex Carbone: “Emozionato dal S.Paolo, un piacere conoscere Insigne”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Benny Carbone, vice di Walter Zenga al Crotone retrocesso in serie B all'ultima giornata dopo la sconfitta contro il Napoli, ha dedicato un meraviglioso messaggio su Instagram alla sua ex squadra e a Lorenzo Insigne. Questo il testo del messaggio: "Quanta emozione tornare in quel campo, sembra ieri ma sono passati 25 anni. Lì dove ogni partita giocata era un successo, ogni gol una rivincita e ogni fischio una carica. Sono ritornato professionalmente da avversario e devo dire che anche questa volta Napoli mi hai lasciato senza parole, il calore del pubblico è rimasto lo stesso spettacolo di allora. Ho avuto il piacere di incontrare e conoscere Lorenzo Insigne, un campione nel campo, ma soprattutto nella vita. Guardandoti giocare mi hai onorato e riportato indietro nel tempo, quanto sarebbe stato bello giocare in questo Napoli! 'Fare assist è un'arte...' hai ragione Lorenzo è per questo che con esperienza posso dirti: in bocca al lupo artista per la Nazionale", il testo.