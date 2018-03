Napoli, l'infortunio al ginocchio di Hysaj preoccupa Sarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Elseid Hysaj, esterno titolarissimo nel Napoli di Sarri, tornerà oggi in Italia dopo essere uscito nella sfida tra Albania e Norvegia per un colpo subito al ginocchio. Gli azzurri temono che lo stop possa essere lungo anche se fino agli esami strumentali che verranno effettuati oggi a Castelvolturno è difficile fare calcoli. Sicuramente non ci sarà contro il Sassuolo, al suo posto giocherà Maggio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.