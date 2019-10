Napoli, la moviola de La Gazzetta: "Fabian Ruiz, il giallo è sufficiente"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Una partita senza troppe criticità quella diretta dal rumeno Kovacs". Così La Gazzetta dello Sport, nella sua analisi delle moviola dello 0-0 tra Genk e Napoli. Il primo tempo passa senza scossoni - si legge -, nel secondo tempo il gioco si fa più nervoso. Al 50’ Ito interviene fallosamente su Fabian Ruiz: è in ritardo e scatta il primo giallo. Al 57’ Callejon manca il gol, reclama una deviazione di mano che non c’è. Al 64’ nessun dubbio: a centrocampo Milik stende Mahele, ammonizione giusta. Al 71’ tocca a Fabian Ruiz: placca Ito a centrocampo, è evidente, ma l’azione soffocata non era una chiara occasione da gol, il giallo è giusto.