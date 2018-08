Napoli, lavoro differenziato per Mario Rui e Fabian Ruiz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La squadra ha svolto una prima fase dedicata all'attivazione a secco. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che, alternatamente, sono stati impegnati in lavoro di possesso palla e seduta tecnica con le sagome. Di seguito lavoro tecnico tattico con le porte piccole. Chiusura con partitina 11 contro 11 a campo ridotto. Differenziato per Mario Rui e Fabian Ruiz.