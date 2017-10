Napoli: lavoro rigenerante per Mertens, Maksimovic, Hysaj e Insigne

© foto di Insidefoto/Image Sport

Doppia seduta oggi per il Napoli a Castel Volturno. Al mattino allenamento per il gruppo di difensori che hanno svolto una prima fase di attivazione e di seguito allenamento tecnico tattico specifico. Rientrato dagli impegni con la Nazionale anche Reina che ha svolto lavoro completo. Nel pomeriggio seconda seduta col gruppo al completo. La squadra ha svolto attivazione col pallone in avvio e di seguito allenamento tecnico tattico. Chiusura con partitina a tutto campo. Sono rientrati tutti i nazionali. Lavoro rigenerante per Mertens, Maksimovic, Zielinski, Hysaj e Insigne. Callejon ha svolto allenamento completo col gruppo. Domani seduta pomeridiana.