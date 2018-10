Napoli, Malcuit e Verdi promossi titolari contro il Liverpool

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti, dopo la sconfitta subita in campionato contro la Juventus, è pronto a cambiare nuovamente in vista della sfida di Champions contro il Liverpool. Per avere maggiore freschezza e spinta sulle fasce, il tecnico azzurro sta pensando di inserire Malcuit al posto di Hysaj in difesa e soprattutto Verdi esterno a sinistra nel 4-4-2 atipico che prevede Insigne punta al fianco di uno tra Milik e Mertens. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.