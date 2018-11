Napoli, Mario Rui: "Ci giochiamo davvero tanto stasera"

Fonte: Sky Sport

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Rui, difensore portoghese classe '91 della SSC Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel prepartita dell'incontro Napoli-Stella Rossa, valevole per la 5ª giornata del Gruppo C della fase a gironi di Champions League

"Dobbiamo concentrarci sulla nostra partita - afferma l'azzurro -, ci giochiamo davvero tanto stasera".

Sui serbi: "Nell'ultimo turno di Champions hanno fatto una grande partita contro il Liverpool. Dobbiamo fare molta attenzione".

Sul pareggio contro il Chievo nell'ultimo turno di campionato: "L'atteggiamento non è stato dei migliori nonostante volessimo vincere. Per fortuna abbiamo avuto pochi giorni per rammaricarci e ci siamo subito focalizzati sulla Champions".