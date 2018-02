Napoli, Mario Rui: "Ho studiato punizioni Maradona? Non c'è paragone"

JUVENTUS: DUE DIVORZI IN VISTA, TRE ESTERNI NEL MIRINO. NAPOLI: LENO PER IL FUTURO, REINA VERSO IL MILAN. INTER: IN ESTATE ASTA PER SKRINIAR, BERNARD IN ARRIVO MENTRE SI LAVORA PER IL RINNOVO DI ICARDI. MILAN: FASSONE NON ESCLUDE LA CONFERMA DI GATTUSO. LAZIO: NO A 200 MLN PER MILINKOVIC-SAVIC...