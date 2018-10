Napoli, Meret: "Sto lavorando per rientrare al più presto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fuori da inizio luglio, da inizio stagione, dall'inizio della sua avventura al Napoli. Ma ora vuole riprendersi. "Lavorando per rientrare al più presto", ha scritto su Instagram Alex Meret, portiere azzurro di belle speranze ma ancora indisponibile per Ancelotti. L'estremo difensore classe '97 ha postato una foto in allenamento. È ai box per infortunio dal primo giorno di ritiro dopo un problema alla mano sinistra.