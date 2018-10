Napoli, Mertens: "Gran vittoria. So essere decisivo anche dall'inizio"

Fonte: Sky Sport

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dries Mertens, attaccante classe '87 del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro Napoli-Liverpool, valevole per 2ª giornata del Gruppo C della fase a gironi della UEFA Champions League 2018/2019, che ha visto gli azzurri vincere per 1-0 contro gli inglesi:

"Oggi abbiamo fatto una grande partita - afferma il calciatore azzurro -. Peccato per la traversa che ho colpito, ma l'importante è che la squadra abbia vinto. Il risultato di oggi ci fa realizzare che abbiamo sbagliato nella prima partita (il pareggio per 1-1 fuori casa contro la Stella Rossa, ndr). Per fortuna, oggi, abbiamo vinto".

Sul suo essere decisivo quando subentra a gara in corso: "Non diciamo troppo questa cosa che quando entro sono decisivo. Non vorrei mettere nella testa di Ancelotti questo pensiero altrimenti ricominciamo da capo. Negli ultimi due anni credo di aver dimostrato che, anche dall'inizio, so essere decisivo (sorride, ndr)".