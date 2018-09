Napoli-Milan, Crespo: "Ancelotti-Gattuso, come si fa a non emozionarsi"

© foto di Federico De Luca

Uno l'ha allenato, con l'altro ha giocato: Napoli-Milan è stata anche la sfida tra Ancelotti e Gattuso, due che Hernan Crespo conosce molto bene. L'ex attaccante argentino ne ha parlato a Milan TV: "Come si fa a non emozionarsi? Mi fanno tornare in mente tutti i miei momenti in rossonero. Vedere rappresentata la società con gente che ha fatto la storia del calcio, in particolare del Milan, non ha prezzo. Poi sia Rino che Ancelotti devono dimostrare le loro qualità senza più guardare al passato, ma queste sono persone squisite ed entrambe sono una garanzia".