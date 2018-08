Napoli-Milan, Ramaccioni: "Tutti amano Ancelotti perché dà tranquillità"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

In vista di Napoli-Milan, l'emittente Radio Kiss Kiss Napoli ha intercettato lo storico team manager rossonero Silvano Ramaccioni. "Perché tutti amano Ancelotti? È un uomo perbene. Sa infondere tranquillità e, nei giocatori, la voglia di vincere e far bene. Per questo ha vinto in Spagna, in Francia, in Inghilterra e ha vinto tanto col Milan. Io sono sicuramente milanista ma, se non vince il Milan, mi piacerebbe vedere vincere il Napoli di Ancelotti”, le sue parole riportate da Tuttonapoli.net.