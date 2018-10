Napoli, Milik archivia la rapina col sorriso: "Serata quasi perfetta"

Milan, Musacchio: "Gioco di più e sono felice. Squadra in crescita"

Prawie idealna noc 😂 Almost perfect night 😂 pic.twitter.com/H04y9CRyC2

Arkadiusz Milik ha risposto con un tweet ironico ai tanti messaggi di solidarietà dopo la disavventura avvenuta stanotte, durante la quale ha subito una rapina a mano armata. "Una notte quasi perfetta", ha scritto sui social, allegando alle sue parole un sorridente emoji e un'immagine della grande vittoria col Liverpool. Il polacco sembra aver già superato lo shock per la brutta esperienza ed è pronto a ripartire.

