Napoli, mistero Insigne: ma la Roma non è a rischio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piccolo mistero intorno a Lorenzo Insigne dopo la partita pareggiata contro il PSG. L'attaccante del Napoli ha lasciato il campo anzitempo a causa di una botta al costato che non gli ha consentito di finire la gara di Champions. Il sito del club azzurro non ha comunicato niente in merito alle sue condizioni, dunque è lecito aspettarsi che l'infortunio di mercoledì non ne pregiudichi la presenza in vista della sfida contro la Roma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.