Napoli, nessuna squalifica per il San Paolo in Champions

Sospiro di sollievo per la SSC Napoli e per i tifosi azzurri: il comitato disciplinare della UEFA, infatti, ha comunicato oggi le sue decisioni in merito ai match di Champions League di inizio ottobre col Liverpool. Nessuna squalifica per lo stadio San Paolo: l'occupazione delle scale e l'accensione dei fumogeni costerà al club di De Laurentiis 'solo' una multa di 34.000 euro.