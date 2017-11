Napoli, niente Nazionale per Ounas: resta a disposizione di Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Nazionale per Adam Ounas. L'attaccante del Napoli, fa sapere Gazzetta.it, era stato soltanto pre-convocato dalla Nazionale dell'Algeria ma resta a disposizione di Maurizio Sarri. La presenza di Ounas permetterà al tecnico azzurro di continuare a lavorare sulla crescita dell'ex attaccante del Bordeaux, fin qui utilizzato soltanto per alcuni spezzoni di partite e mai da titolare. Sarri lo ha inizialmente impostato come vice Callejon, ruolo nel quale si sta adesso alternando con Rog. Durante questa sosta, dunque, l'allenatore partenopeo potrà provare Ounas anche nella posizione occupata solitamente da Dries Mertens.