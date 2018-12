Napoli, non solo Meret: oggi spazio anche per Ghoulam e Younes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Meret in campo oggi contro il Frosinone. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, Ancelotti starebbe preparando un altro paio di sorprese per la sfida contro il Frosinone: Ghoulam, infatti, è stato provato per un'ora tra i titolari in allenamento e potrebbe trovare spazio anche contro i ciociari, così come Younes che scalpita per qualche minuto a gara in corso.