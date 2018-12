© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ballottaggio a sinistra per il Napoli in vista della trasferta contro il Cagliari. Secondo quanto riferito da Il Mattino, infatti, Ancelotti sceglierà soltanto a ridosso della partita chi schierare tra Faouzi Ghoulam e Mario Rui. Un'alternativa che fin qui il tecnico azzurro non ha avuto, ma che ora intende sfruttare, con Luperto che tornerà in pianta stabile a dare fastidio al centro, visto che quando chiamato in causa si è ben disimpegnato.