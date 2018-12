© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Grande vittoria, grandi tifosi, grazie a tutti! Felice per il gol, spero di segnare ancora di più". Affida ai social network, come tutti i ventenni. E non nasconde l'emozione. Adam Ounas, con una meraviglia, ha siglato il raddoppio del Napoli contro il Frosinone e su Instagram ha postato alcune immagini della festa post-partita sul terreno di gioco del San Paolo.