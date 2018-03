Napoli, pomeridiano a Castel Volturno: differenziato per Chiriches

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano la gara contro il Genoa al San Paolo di domenica per il posticipo della 29esima giornata di Serie A (ore 20,45). La squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato a San Siro ha svolto lavoro di potenza aerobica e partitina con le porte piccole. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione iniziale e, analogamente, in esercizi di potenza aerobica. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Differenziato per Chiriches, ancora escluso dai convocati per la gara di domenica scorsa contro l'Inter. Il difensore rumeno, questa volta, per la sfida al grifone potrebbe rientrare nella lista del tecnico Sarri. Domani, intanto, la squadra sosterrà una doppia seduta.