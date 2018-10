Napoli, possibile esordio in campionato di Ghoulam contro l'Empoli

Milan, Rabiot resta il sogno di Leonardo per rinforzare il centrocampo

Inter, rinnovo Icardi: accordo sulla durata ma non sull'ingaggio

Juve, Bentancur: "Grazie Allegri per la fiducia. Mi piace giocare mezzala"

Milan, occhi in casa Juve per gennaio: piacciono Benatia e Rugani

Gattuso, battere il Genoa per riacquistare credito coi tifosi e con Leo

Torino, rinnovo in vista per N'Koulou: firmerà fino al 2023

Milan, sogno Thiago Silva ma è meglio non illudersi

Milan, per Bonaventura infiammazione al ginocchio sinistro

E' Inter-Juventus anche sul mercato: duello per il gioiello viola Chiesa

Milan, ballottaggio Bakayoko-Kessie per affiancare Biglia col Genoa

Dolcetto o scherzetto? Pastore, acquistato per brillare come a Palermo

Batistuta: "Volevo fare il dirigente alla Fiorentina ma non rientro nei piani"

Dolcetto o scherzetto? Vidal, "scippo" del Barça per scaldare la panchina

Dolcetto o scherzetto? Pjaca, telenovela estiva che non ha mai inciso

Faouzi Ghoulam si avvicina sempre di più al rientro in campo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , a un anno di distanza dal suo primo infortunio al ginocchio, il terzino potrebbe essere utilizzato per uno scampolo di partita nella sfida di venerdì contro l'Empoli, mettendosi alle spalle il calvario che dura da dodici mesi.

