© foto di Federico De Luca

Quindicesimo giorno di allenamento del Napoli a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri proseguono la preparazione estiva nel ritiro in Val di Sole. Al mattino la squadra ha svolto esercizi di prevenzione infortuni in palestra. Poi seduta tecnica sul campo seguita da lavoro tecnico tattico con la squadra divisa in due gruppi. Successivamente lavoro di sviluppo e possesso palla. Chiusura con partitina area area. Primo giorno di allenamento per Mario Rui che, come da programma, ha lavorato seguendo una tabella personalizzata. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.